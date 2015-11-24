شركة تابعة للمباني الكويتية تحصل على 100 مليون دينار تمويلا إسلاميا

الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المباني الكويتية اليوم الثلاثاء إن شركة تابعة لها وقعت على اتفاق تمويل إسلامي في صورة "تورق" تحصل بموجبه على 100 مليون دينار (329.5 مليون دولار) من بنك محلي.

وأوضحت المباني في بيان لبورصة الكويت أن شركة عقارات الري التابعة لها سوف تستخدم التمويل الجديد لتطوير المرحلة الرابعة لمجمع الافنيوز.

وأوضح البيان أن سحب التمويل الجديد سيكون على شرائح تبدأ فور توقيع الاتفاق وتنتهي في 30 سبتمبر أيلول 2018 مبينة أن سداد المبلغ سيكون على خمس سنوات تبدأ في أول أكتوبر تشرين الاول 2018.