البورصة الكويتية تتراجع صباحا

0656 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأحد مع نزول معظم الأسهم القيادية التي جرى تداولها وسط تعاملات هزيلة.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.01 بالمئة إلى 5793.8 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.12 بالمئة إلى 942.42 نقطة.

ومن بين 15 سهما قياديا مدرجا لم يجر التداول سوى على أربعة اسهم.

وقاد التراجعات سهم بنك بوبيان بخسائر 1.14 بالمئة.

كما انخفض سهما فيفا وبنك وربة 1.9 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

في المقابل كان سهم الصناعات الوطنية الوحيد المرتفع صباحا بمكاسب 1.4 بالمئة.