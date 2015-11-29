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المؤشر الرئيسي يرتفع في الكويت وسط تداولات ضعيفة

Sun Nov 29, 2015 10:36am GMT
 
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0955 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.2 بالمئة ليصل إلى 5806.5 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.75 بالمئة إلى 936.5 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 8.2 مليون دينار وهي قيمة متواضعة للغاية مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إنه "رقم سيء جدا" حتى مقارنة بالأيام الماضية مضيفا أن المضاربات كانت "محدودة" لأن هناك تخوفا وقلقا من الوضع السياسي في المنقطة.

وأضاف أن ما يعمق هذه المخاوف هو هبوط أسعار النفط وتوجه الحكومة الذي يسير نحو التقشف.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة وزين 1.35 بالمئة وأجيليتي 1.85 بالمئة وأمريكانا 0.88 بالمئة.

وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.45 بالمئة والساحل 1.5 بالمئة وأدنك 5.4 بالمئة.

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  يتبع
 