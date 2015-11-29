أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة
1242 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تعاملات ضعيفة مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي.
وصعد المؤشر السعودي 0.18 بالمئة إلى 7251.64 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.6 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهم موبايلي بمكاسب 3.6 بالمئة.
كما زادت أسهم الكيميائية السعودية ومكة للتعمير والاسمنت السعودية والحكير والأهلي التجاري وسابك وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب تراوحت بين 0.3 و9.6 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 0.8 بالمئة وساب 1.8 بالمئة وجرير 1.5 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة والطيار 1.9 بالمئة وبنك الرياض والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة والبحري 1.4 بالمئة.
ونزل سهم سبيماكو الدوائية 1.13 بالمئة. وقالت الشركة في بيان للبورصة بعد إغلاق السوق إنها استكملت اجراءات الاستحواذ على حصة 51 بالمئة في شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية بمصر مقابل 74.9 مليون ريال (19.97 مليون دولار) وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للصفقة اعتبارا من الربع الاخير من 2015.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.78 بالمئة إلى 6477.7 نقطة.
ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يرتفع سوى ستة اسهم تصدرهم التجاري الدولي بمكاسب 2.6 بالمئة.
وزادت اسهم الشرقية للدخان وجلوبال تليكوم وعامر جروب وبورتو جروب والنساجون بنسب تراوحت بين 0.3 و2.3 بالمئة. يتبع