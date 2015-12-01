المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0851 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة في غياب محفزات الصعود القوي وترقب المتعاملين الإعلان عن موازنة العام المقبل لمعرفة توجهات الإنفاق الحكومي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.
وصعد المؤشر 0.21 بالمئة إلى 7255 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما معادن ومكة للتعمير بمكاسب 3.4 بالمئة و3.02 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم سامبا والسعودية للأبحاث وموبايلي وأسمنت الجنوبية والبحري بنسب تراوحت بين 0.5 و8.3 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم المراعي 0.9 بالمئة وأسمنت اليمامة 2.13 بالمئة وجبل عمر وصافولا 0.4 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة.
-------------------
0702 جمت - تعافت بورصة قطر إلى حد كبير في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن هوت في اليوم السابق قبل سريان تعديلات على مؤشر ام.اس.سي.آي تعديلات للأسواق الناشئة. يتبع