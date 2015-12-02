مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0625 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء بدعم من سهمي زين وبيت التمويل الكويتي حيث زاد المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة إلى 5804.4 نقطة بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.39 في المئة إلى 932.2 نقطة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز إن هناك حالة من "التحفظ" في التداولات وما يتم من تداولات على الأسهم القيادية أقل بكثير مما كان في السابق مبينا أن المؤشر السعري يحاول حاليا البقاء فوق 5800 نقطة.

وأضاف "ليس هناك شراء ولا بيع.. ونحن في انتظار دخول المحافظ والصناديق على الأسهم الكبيرة."

وارتفعت أسهم زين 1.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.75 في المئة وبنك الخليج 1.85 في المئة.