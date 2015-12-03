إعادة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

(إعادة بعد توضيح أن الصعود في بورصة مصر للجلسة الثالثة وليس الثانية)

0850 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الخميس متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية مع ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الجمعة.

ونزل المؤشر 0.73 بالمئة إلى 7293.4 نقطة.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 136 سهما وارتفع 22 سهما فيما استقرت ثمانية أسهم دون تغيير.

وسجل سهما سابك والراجحي الثقيلان أكبر الخسائر على المؤشر ونزلا 1.12 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم مكة للتعمير وصافولا وسامبا وساب وكيان والأهلي التجاري بنسب تراوحت بين 0.5 و3.4 بالمئة.