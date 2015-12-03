مكاسب الأسهم القيادية تدعم صعود كويت 15 بنهاية الأسبوع

0935 جمت - عززت مكاسب الأسهم القيادية أداء مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات الأسبوع ليغلق على صعود اليوم الخميس مخالفا أداء المؤشر السعري للسوق الذي سجل تراجعا طفيفا.

وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 1.32 بالمئة ليغلق عند 939.12 نقطة فيما خسر المؤشر السعري 0.27 بالمئة إلى 5788.7 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما بنك الكويت الوطني وبيتك بمكاسب 1.2 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم زين 2.8 بالمئة وبنك بوبيان 2.3 بالمئة وبنك الخليج 1.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم بنك برقان وفيفا ومباني بنسسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمئة فيما لم يتراجع أي من الأسهم القيادية بنهاية التعاملات.

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