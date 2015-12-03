المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع
1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع متراجعا تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية وسط ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الجمعة.
ونزل المؤشر 1.1 بالمئة ليغلق عند 7268.02 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.45 مليار ريال.
ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 142 سهما وارتفع 17 سهما فقط فيما استقرت سبعة أسهم دون تغيير.
وقاد التراجعات سهما سابك وجبل عمر بخسائر نحو اثنين بالمئة لكل منهما.
كما نزلت أسهم الراجحي ومكة للتعمير وصافولا والأهلي التجاري وساب ومعادن والحكير وتصنيع والإنماء بنسب تراوحت بين 0.9 و5.2 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الطيار 9.6 بالمئة والسعودية للأبحاث والتسويق 9.7 بالمئة والمملكة 4.6 بالمئة وسامبا 0.2 بالمئة والمتقدمة 0.4 بالمئة.
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