تراجع مؤشر الأسهم القيادية بالكويت عند الإغلاق

1030 جمت - تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.63 بالمئة ليغلق عند 933.20 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.05 بالمئة إلى 5791.9 نقطة.

وخسرت أسهم زين 1.35 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.7 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة وبنك وربة واحدا بالمئة.

وارتفعت أسهم بنك الخليج 1.8 بالمئة وأجيليتي 1.9 بالمئة بينما استقرت أسهم مباني وفيفا.

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0920 جمت - هبطت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد في أعقاب تراجع أسعار النفط مجددا.

وانخفض خام برنت اثنين بالمئة يوم الجمعة إلى 43 دولارا للبرميل بعدما أخفقت منظمة أوبك في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج.