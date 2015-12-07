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بورصة الكويت تهبط صباحا

Mon Dec 7, 2015 6:45am GMT
 
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‭0626‬ جمت - تراجعت سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط مبيعات من قبل المتعاملين على الأسهم القيادية.

وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.28 بالمئة إلى 930.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.18 بالمئة ليصل إلى 5780.7 نقطة.

وخسرت أسهم فيفا 1.85 بالمئة وبنك بوبيان 1.1 بالمئة وبنك الخليج 1.8 بالمئة وأجيليتي 1.9 بالمئة.

واستقرت اسهم بيت التمويل الكويتي ومشاريع دون تغيير. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 