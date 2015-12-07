المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0859 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بعد نزول النفط في أعقاب إبقاء أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير.

وهبطت أسعار النفط الخام في أول جلسة بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للانتاج لخفض تخمة المعروض النفطي المتزايدة في الأسواق التي أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014.

وخسر المؤشر 0.83 بالمئة ليسجل 7201.1 نقطة.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 118 سهما وارتفع 28 في حين استقر 20 سهما دون تغيير.

وقاد التراجعات سهم جبل عمر الذي نزل 3.7 بالمئة مواصلا خسائره بعدما هبط 2.8 بالمئة أمس الأحد.

وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 78.22 بالمئة في صافي ربح السنة المالية ليصل إلى 91.9 مليون ريال مقارنة مع 422 مليونا قبل عام بفعل تراجع إيرادات بيع الوحدات السكنية.

وانخفضت أسهم سامبا والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة والاتصالات السعودية 1.1 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والإنماء 1.4 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم معادن 1.4 بالمئة مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر.