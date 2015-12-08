بورصة مصر تفتح منخفضة للجلسة الثانية

0812 جمت - - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي وسط مبيعات من الأفراد المصريين والعرب على معظم أسهم السوق الرئيسي.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.62 بالمئة ليصل إلى 6736.05 نقطة والمؤشر الثانوي 0.37 بالمئة ليصل إلى 367.44 نقطة.

وبلغت قيم التداول 16.803 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما مالت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 97 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على 93 بالمئة.

وخسرت أسهم بورتو 2.4 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.75 بالمئة وجلوبال 0.9 بالمئة وعامر جروب 2.3 بالمئة والقلعة 2.35 بالمئة بعد إعلانها اليوم عن تفاقم خسائرها 111 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.

وشارك في التراجع أسهم إعمار مصر 1.4 بالمئة والمصرية للاتصالات والتجاري الدولي 0.9 بالمئة وسوديك 1.3 بالمئة وبايونيرز 1.6 بالمئة.