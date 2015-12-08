بورصة الكويت تغلق على انخفاض

1015 جمت - أغلقت بورصة الكويت على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.53 بالمئة إلى 5752.75 نقطة في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04 بالمئة إلى 925.22 نقطة.

وتركزت التداولات على أسهم كويت 15 حيث استحوذت على 12.9 مليون دينار من إجمال قيمة التداولات البالغة 19.9 مليون دينار.

وظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات في التعاملات الآسيوية مع مواصلة منظمة أوبك ضخ الخام قرب مستويات قياسية مرتفعة للدفاع عن حصتها السوقية لتتفاقم تخمة المعروض الناتجة عن مئات الآلاف من البراميل التي تنتج كل يوم ولا تجد طلبا. يتبع