مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

1015 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.4 في المئة إلى مستوى 5729.5 نقطة ومؤشر كويت 15 بنسبة 0.15 في المئة إلى 923.8 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هبوط أسعار النفط هي السبب الرئيسي لانخفاض مؤشرات البورصة مبينا أن انخفاض النفط "يعني تقشفا في الانفاق وفي الميزانية وربما تأجيل بعض المشروعات."

وأضاف أن الحديث اليوم يدور في الكويت حول موضوعات مثل تقليل الدعم وفرض ضرائب وضغط الانفاق والمصروفات وهو ما سيؤثر سلبا على الشركات والأرباح التي تحققها مبينا أن المتداولين يحجمون عن عمليات الشراء في مثل هذه اللحظات.

وارتفعت سهم بنك الخليج 1.9 في المئة وفيفا 3.8 في المئة والامتياز 1.3 في المئة.

وهبطت أسهم زين 1.4 في المئة وأجيليتي 2 في المئة ومجموعة الصناعات 1.5 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.9 في المئة وبنك برقان 1.3 في المئة.

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