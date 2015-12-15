مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

0624 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.22 في المئة إلى 5614 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.34 في المئة إلى 905.8 نقطة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز إن ما يحدث في السوق هو "ارتدادة متوقعة" بعد الهبوط الذي مني به السوق أمس مبينا أن هناك إقبالا على بعض الأسهم المضاربية الجيدة التي هبطت أسعارها لمستويات مغرية كما أن بعض الأسهم القيادية تشهد إقبالا للسبب ذاته.

وأضاف أن هبوط سهم فيفا متوقع بعد السعر الذي عرضته شركة الاتصالات السعودية للاستحواذ على أسهم فيفا بسعر دينار واحد للسهم مبينا أن هناك من سيسعى لتخفيض سعر سهم فيفا بهدف شرائه بأقل سعر ممكن قبيل تنفيذ الصفقة.

وهبط سهم فيفا واحدا في المئة إلى 990 فلسا.

وارتفعت أسهم أجيليتي وبنك وربة 1.02 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6 في المئة.