مبيعات الأجانب على سهم التجاري الدولي تهبط ببورصة مصر صباحا

0935 جمت - دفعت مبيعات الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر المصري الرئيسي إلى تراجع البورصة خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط شح واضح في السيولة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.16 بالمئة ليصل عند 6397.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.02 بالمئة ليصل إلى 352.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 135.609 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 81 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على 65 بالمئة.

وخسر سهم التجاري الدولي واحدا بالمئة وطلعت مصطفى 0.8 بالمئة والقلعة 0.7 بالمئة وحديد عز 0.5 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم "المؤشر الرئيسي لم ينجح في الثبات أعلى من مستوى 6550 نقطة نظرا للضغوط البيعية بما يؤهله للتراجع صوب مستوى 6300 نقطة."