المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1334 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ليعوض قدرا من الخسائر القوية التي مني بها خلال الجلستين المنصرمتين والتي هوت به لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات وذلك وسط عمليات شراء قوية اليوم بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات جاذبة للشراء.
وصعد المؤشر 1.28 بالمئة إلى 6771.5 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والمراعي بمكاسب 2.1 بالمئة و6.9 بالمئة على الترتيب.
كما ارتفعت أسهم جبل عمر ومعادن وإعمار المدينة الاقتصادية وبنك الجزيرة والسعودي الفرنسي والإنماء بنسب تراوحت بين 1.8 و10 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3 بالمئة وصافولا 0.6 بالمئة وبنك الرياض وساب 0.4 بالمئة والحكير 0.8 بالمئة.
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1235 جمت - عوضت بورصة مصر خسائرها الصباحية اليوم الثلاثاء بفضل مشتريات المصريين والعرب لتغلق على ارتفاع وسط تحسن نسبي في السيولة. يتبع