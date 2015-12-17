بورصة الكويت تنهي الأسبوع على تراجع
1005 جمت - أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع بفعل نزول عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات هزيلة.
وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.17 بالمئة ليغلق عنج 902.16 نقطة فيما خسر المؤشر السعري 0.02 بالمئة إلى 5623.7 نقطة.
وقاد النزول سهم أمريكانا الذي هبط خمسة بالمئة.
كما انخفضت أسهم زين 1.45 بالمئة وأجيليتي 2.04 بالمئة وميزان القابضة 1.7 بالمئة.
في المقابل لم يرتفع سوى سهم بيتك بمكاسب 1.8 بالمئة بعدما رفع المركزي الكويتي سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة من 2.0 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس في رد فعل لقرار المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة.
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0850 جمت - سجلت أسهم البنوك السعودية ارتفاعات قوية في مستهل تعاملات الخميس لتدعم صعودا كبيرا لمؤشر السوق وسط عمليات شراء نشطة بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائد للمرة الأولى منذ 2006 وما أعقبه من قرار المركزي السعودي برفع سعر الريبو العكسي. يتبع