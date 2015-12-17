البورصة الأردنية تختتم الأسبوع على ارتفاع طفيف

1330 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.05% إلى 2083.13 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.1 مليون دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن البورصة تشهد تذبذبا نسبيا وضمن نطاق محدود مع استمرار المضاربات وغياب الشراء المؤسسي.

وأضاف سنقرط أن "مع اقتراب نهاية العام نتوقع أن لا يكون هناك تغيرا جذريا ولكن نأمل أن لا يعود الهبوط للمؤشر."

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.47 بالمئة إلى 5.5 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.63 بالمئة إلى 3.11 دينار.

وانخفض سهم مصفاة البترول 1.35 بالمئة إلى 4.38 دينار وسهم البنك الأهلي الأردني 1.61 بالمئة إلى 1.22 دينار.

‭‭---------------------------------------‬‬

1235 جمت - دفعت مشتريات الأجانب والعرب على أسهم التجاري الدولي بورصة مصر للارتفاع بقوة خلال معاملات اليوم بعد موافقةالتجاري الدولي اليوم على السماح لأوراسكوم للاتصالات التابعة للملياردير نجيب ساويرس بإجراء الفحص النافي للجهالة لسي.آي كابيتال التابعة له في خطوة أولية في صفقة استحواذ تقدر بنحو مليار جنيه(127.7 مليون دولار).