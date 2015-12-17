البورصة السعودية تنهي الأسبوع على مكاسب بدعم من البنوك
1331 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على ارتفع قوي بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك بعد رفع أسعار الفائدة.
وقفز المؤشر 2.6 بالمئة إلى 7048.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.8 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 12 بنكا مدرجا رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة في أعقاب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
والريبو العكسي هو المعدل الذي تودع به البنوك التجارية لدى البنك المركزي ورفع هذا المعدل من شأنه أن يحد من مغريات تحويل البنوك للاموال إلى الخارج بحثا عن عوائد أعلى.
وقاد الصعود سهم الراجحي بمكاسب 6.4 بالمئة كما صعدت أسهم البنوك الأخرى بنسب تراوحت بين 1.5 و6.9 بالمئة.
وارتفعت اسهم سابك 2.1 بالمئة وجبل عمر 1.4 بالمئة والبحري 2.5 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة ودار الأركان 3.4 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 2.7 بالمئة والمراعي 1.8 بالمئة والمواساة 0.9 بالمئة.
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