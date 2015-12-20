بورصة الكويت تغلق منخفضة تحت وطأة خسائر البنوك

1036 جمت - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأحد على تراجع تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك وسط تداولات هزيلة في ظل استمرار هبوط النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.