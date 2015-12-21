أداء متباين لأسهم الإمارات في معاملات هزيلة وقطر تهبط

0745 جمت - تباين أداء الأسهم في دبي وأبوظبي وسط معاملات ضعيفة اليوم الاثنين في حين تراجعت بورصة قطر مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم القيادية.

وتذبذبت بورصة دبي في المعاملات المبكرة حيث فتحت منخفضة ثم ارتفعت 0.1 بالمئة. واتسم حجم التداولات بالضعف مع عدم إقبال معظم المستثمرين على الشراء رغم انخفاض الأسعار. لكن أسهم شركتي الإنشاءات دريك اند سكل وأرابتك ارتفعت 0.3 وواحدا بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة لكن سهمين قياديين هما اتصالات وبنك أبوظبي الوطني ارتفعا 0.3 و0.9 بالمئة.

واستأنفت قطر النشاط بعد غلق السوق بمناسبة عطلة وطنية أمس الأحد وتراجع مؤشر الدوحة 0.6 بالمئة. وفاق عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة بواقع 14 إلى خمسة وتصدر الخسائر سهم الخليج الدولية للخدمات - الذي خرج من مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في نوفمبر تشرين الثاني - بانخفاضه 2.8 بالمئة.

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0726 جمت - ارتفعت بورصة الكويت صباح اليوم الاثنين بدعم من سهم بنك الكويت الوطني ليصعد المؤشر الرئيسي 0.09 بالمئة إلى 5576.8 نقطة في حين بلغت مكاسب مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 بالمئة ليصل إلى 904.9 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي إن التداولات مازالت ضعيفة متوقعا أن يشهد اليوم نوعا من التحفظ في التداولات سواء في البيع أو الشراء لأن السوق استوعبت الهبوط الجديد لأسعار النفط وتغير سعر الفائدة الذي أعلنه بنك الكويت المركزي.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة والساحل 3.1 بالمئة والاستثمارات الوطنية 2.1 بالمئة.