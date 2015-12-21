أسهم السعودية تتراجع صباحا وصعود طفيف لأسهم مصر
0830 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين تحت وطأة هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 2004 لكن التداولات لا تزال هزيلة مع احجام المتعاملين عن المخاطرة وترقبهم الإعلان عن موازنة 2016 فيما سجلت البورصة المصرية ارتفاعا طفيفا وسط سيولة ضعيفة.
وانخفض المؤشر السعودي 0.23 بالمئة إلى 6915.47 نقطة.
وقاد النزول سهما سابك وصافولا بخسائر 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة.
كما انخفضت أسهم ينساب وموبايلي والأبحاث والتسويق ومعادن والإنماء وسامبا بنسب تراوحت بين 0.5 بالمئة و5.1 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة والكهرباء 0.6 بالمئة وحلواني 6.6 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.01 بالمئة إلى 6708.5 نقطة وسط تداولات هزيلة.
وجاء الدعم بصورة رئيسية من أسهم التجاري الدولي التي قفزت 1.8 بالمئة.
كما ارتفعت أسهم بالم هيلز 0.4 بالمئة والعربية لحليج الأقطان 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.16 بالمئة.
في المقابل انخفضت اسهم السويدي 3.2 بالمئة ومدينة نصر للإسكان 1.13 بالمئة والنساجون 1.27 بالمئة وبايونيرز 0.7 بالمئة وهيرميس 0.2 بالمئة. يتبع