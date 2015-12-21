مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين على ارتفاع حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.75 في المئة ليصل إلى 5613.66 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.6 في المئة إلى 907.4 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن صعود اليوم هو "ارتدادة فنية مستحقة" بعد الهبوط الكبير الذي مني به السوق خلال الأيام الماضية مبينا أن أغلب السيولة في السوق اتجهت للأسهم القيادية بينما تركزت التراجعات على أسهم المضاربة ذات الأداء غير الجيد.

وقال الدليمي إن الأسواق المالية العالمية بدأت تستقر وهو ما كان له اثر ايجابي على سوق الكويت رغم استمرار التأثير السلبي لهبوط أسعار النفط على السوق.

وارتفعت أسهم زين 2.9 في المئة ومجموعة الصناعات 3.2 في المئة وكيبكو 1.75 في المئة وبنك برقان 1.3 في المئة.

بينما هبطت أسهم مجموعة الأوراق المالية 9.09 في المئة وامتيازات 7.1 في المئة وعقار 6.25 في المئة.

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