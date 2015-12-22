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بورصة مصر تصعد صباحا وسط تحسن نسبي في السيولة

Tue Dec 22, 2015 9:17am GMT
 
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0910 جمت - ارتفعت بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط مشتريات من الأفراد المصريين على الأسهم القيادية وسط تحسن نسبي في السيولة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.59 بالمئة ليصل إلى 6801.95 نقطة والمؤشر الثانوي 0.33 بالمئة ليصل إلى 367.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 155.781 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 86 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على 79 بالمئة.

وكسبت أسهم هيرميس 2.4 بالمئة والقلعة 1.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 4.9 بالمئة. كما زادت أسهم بالم هيلز 1.2 بالمئة والتجاري الدولي 0.3 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم طلعت مصطفى 0.9 بالمئة وسوديك 1.5 بالمئة وبايونيرز 1.04 بالمئة وحديد عز 2.4 بالمئة.

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  يتبع
 