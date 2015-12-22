الأسواق العربية تنتعش مع توقع ميزانية السعودية الأسبوع القادم

من سيلين أسود

دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية قليلا وبسبب التوقعات بإعلان الميزانية السعودية يوم الاثنين القادم.

كان المستثمرون يتوقعون إعلان ميزانية المملكة هذا الأسبوع لكن تليفزيون العربية قال مساء أمس الاثنين نقلا عن مصادر إن الإعلان سيجري يوم 28 ديسمبر كانون الأول.

ومع تلاشي احتمال الإعلان الوشيك للميزانية - التي من المتوقع أن تتضمن خفضا كبيرا في الإنفاق مع سعي الرياض لتقليص العجز - شعر مستثمرو الأمد القصير في السعودية والمنطقة عموما بمزيد من الارتياح للشراء عند انخفاض الأسعار.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 بالمئة. وارتفع سهم مصرف الإنماء 2.4 بالمئة وكان الأكثر تداولا بعدما أعلن البنك عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم لعام 2015 دون تغيير عن توزيعات 2014.

وهبط سهم الاتصالات السعودية 1.9 بالمئة بعدما قال مجلس إدارة فيفا الكويتية إن السعر الذي عرضته الاتصالات السعودية لشراء الشركة ليس عادلا. وقالت الاتصالات السعودية إنها ستمضي قدما في صفقة الاستحواذ على فيفا لكنها لا تعتزم تغيير السعر.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.5 بالمئة. وقفز سهم أرابتك للإنشاءات المتقلب غالبا 14.2 بالمئة مما خفف الضغوط على السوق من تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة مدعوما بالأسهم القيادية للبنوك. وحقق المؤشر مكاسب لخمس جلسات متتالية. وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 3.3 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 0.8 بالمئة.