المؤشر السعودي يغلق منخفضا دون 7000 نقطة
1330 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض حاد ليعاود النزول دون الحاجز النفسي المهم 7000 نقطة وسط خسائر سجلتها معظم الأسهم القيادية.
وانخفض المؤشر 1.6 بالمئة إلى 6934.1 نقطة في تداولات قيمتها 5.6 مليار ريال.
ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 127 سهما وارتفع 29 في حين استقرت عشرة أسهم دون تغيير.
وقاد النزول سهما سابك والراجحي بخسائر 3.5 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم سامبا والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي والإنماء وموبايلي وبنك الرياض بين 1.9 و4.1 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم مكة للتعمير 2.8 بالمئة والاستثمار الصناعي واحدا بالمئة وجرير 0.3 بالمئة ويتروكيم 1.3 بالمئة وهرفي 0.7 بالمئة.
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