تداولات صباحية هادئة في بورصة الكويت

0628 جمت - خيم الهدوء على تداولات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد حيث بلغت قيمة التداولات نحو 1.56 مليون دينار بعد نصف ساعة تقريبا من بداية الجلسة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة إلى 5625 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.16 في المئة إلى 901 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق يشهد حالة من "الهدوء الشديد" بسبب كثرة الاجازات خلال الفترة الحالية وغياب الحوافز كما أن هناك مخاوف من أن ينخفض النفط بشكل كبير خلال العام المقبل.

وأضاف "ليست هناك رغبة من المتداولين لبناء مراكز مالية جديدة رغم أن هناك أسعارا جيدة للشراء..المتداولون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة."

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك برقان 1.3 في المئة والوطنية العقارية 1.5 في المئة.

وارتفعت أسهم زين 1.45 في المئة وايفا 1.7 في المئة ورمال الكويت 5.9 في المئة.