تداولات ضعيفة في بورصة الكويت

‭0955‬ جمت - طغى ضعف التداول على بورصة الكويت في جلسة اليوم حيث بلغت قيمة التداولات 8.3 مليون دينار فقط عند الإغلاق.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.48 في المئة ليصل إلى 5647.2 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 900.7 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الغالبية العظمى من التداولات تركزت اليوم على الأسهم الصغيرة وهو ما أدى لضعف القيمة المتداولة مبينا أن عددا من المضاربين دخلوا على مجموعات استثمارية بعينها مما ركز التداولات على هذه المجموعات.

وأضاف أن هذه المجموعات الاستثمارية كانت جميعها مكونة من أسهم رخيصة مشيرا إلى أن بعض هذه الأسهم وصل سعر الطلب عليه للحد الأعلى المسموح به في بورصة الكويت.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وايفا 6.9 في المئة وجي اف اتش 6.5 في المئة.

بينما هبطت أسهم أمريكانا 2.02 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وألافكو 0.9 في المئة.