مؤشرات بورصة الكويت تتراجع صباحا

0620 جمت - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الإثنين حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة إلى مستوى 5642.4 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 898.9 نقطة.

وغلب على التداولات طابع الضعف حيث بلغت قيمتها في مستهل الجلسة 1.5 مليون دينار فقط.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك إحجاما عن الدخول في تداولات جديدة من قبل المحافظ والصناديق ورغبة في عدم الدخول في مراكز مالية جديدة والبقاء بعيدا عن المخاطرة حتى نهاية العام.

وتوقع أن يواصل السوق تداولاته "الضعيفة" بقية الجلسة بسبب غياب الحوافز وشح السيولة مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط لايزال يؤثر سلبا على بورصة الكويت.

وهبطت أسهم زين 1.4 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6 في المئة وكيبكو 1.7 في المئة وفيفا واحدا في المئة.

كما هبط سهم جي اف اتش البحريني 6.1 في المئة ليصل إلى 38.5 فلس بعد أن ارتفع في تداولات أمس بأكثر من ستة في المئة عقب اعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيناقش يوم الثلاثاء العدول عن الانسحاب النهائي من بورصة الكويت والذي كانت المجموعة قد قررته في سبتمبر ايلول الماضي.