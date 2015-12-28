الاسهم المصرية ترتفع في التعاملات المبكرة

0927 جمت - ارتفعت الاسهم المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وصعد المؤشر الرئيسي 0.5 في المئة وسط تعاملات ضعيفة بينما سجلت الاسهم من الفئة الثانية مكاسب قوية.

وسجل سهما العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات وجي.بي اوتو أكبر مكاسب حيث زاد الاول 6.4 في المئة والثاني 1.4 في المئة.

وعلى الجانب النزولي هبط سهما بالم هيلز 0.4 في المئة وبورتو جروب 2.4 في المئة في حين استقرت أسهم حديد عز وماريدايف والمنتجعات عند فتح السوق.

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0812 جمت - تذبذبت مؤشرات البورصة السعودية صباح اليوم الإثنين صعودا ونزولا مع استمرار هبوط أسعار النفط العالمية إلا أنها اتجهت لاحقا نحو الصعود مع تركز الأنظار على الميزانية السعودية لعام 2016 التي تعلن اليوم.

وبعد أن فتح المؤشر الرئيسي على هبوط واضح ارتد صاعدا 0.8 في المئة ليخترق حاجز 7000 نقطة ويصل إلى 7001.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.9 في المئة ومؤشر قطاع البتروكيماويات 0.6 في المئة.