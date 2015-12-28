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مؤشر البورصة المصرية يغلق على تراجع

Mon Dec 28, 2015 1:27pm GMT
 
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1245 جمت - أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متراجعا بنسبة 0.07 في المئة اليوم الإثنين في حين فقد المؤشر الثانوي 0.3 في المئة.

وهبط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم بورتو جروب 2.4 في المئة وعامر جروب 2.2 في المئة وبالم هيلز وطلعت مصطفى 1.6 في المئة وحديد عز 1.45 في المئة.

كما هبطت أسهم جي.بي أوتو 1.4 في المئة والمصرية للاتصالات 1.1 في المئة وإعمار مصر 0.7 في المئة وهيرميس والتجاري الدولي 0.3 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت أسهم جهينة 2.6 في المئة واوراسكوم كونستراكشون 2.1 في المئة وبايونيرز 0.4 في المئة.

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1240 جمت - اغلقت البورصة السعودية اليوم الإثنين على ارتفاع بعد الاعلان عن الميزانية الجديدة للمملكة متضمنة عجزا متوقعا قدره 326 مليار ريال في 2016.   يتبع
 