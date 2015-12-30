أسهم الكويت تغلق مرتفعة

1105 جمت - أنهت الأسهم الكويتية تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

0901 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في بداية تعاملات الأربعاء بعد استيعاب السوق لتأثير الموازنة ورفع أسعار الطاقة المحلية وإعلان عدد من شركات البتروكيماويات عن الأثر المالي للقرار فيما سجلت البورصة المصرية صعودا تجاوز اثنين بالمئة بدعم من الأسهم القيادية. يتبع