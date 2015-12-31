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أسهم البنوك تدعم صعود مؤشر كويت 15 صباحا

Thu Dec 31, 2015 7:46am GMT
 
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0723 جمت - دعمت أسهم البنوك صعود مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية صباح اليوم الخميس فيما تراجع المؤشر السعري للسوق وسط تداولات هزيلة في ظل غياب المتعاملين.

وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.22 بالمئة إلى 904.29 بالمئة.

ومما عزز الصعود مكاسب سهمي الكويت الوطني وبنك برقان اللذين ارتفعا 1.3 بالمئة لكل منهما.

في المقابل انخفضت أسهم فيفا واحدا بالمئة والكويت الدولي 1.7 بالمئة وأجيليتي 1.03 بالمئة والتجاري 1.9 بالمئة وبنك وربة 1.01 بالمئة والصناعات الوطنية 1.6 بالمئة.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.23 بالمئة إلى 5599.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 