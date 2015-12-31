أسواق الخليج تبدأ التعاملات بأداء ضعيف ودبي تركز على أسهم المضاربة

0728 جمت - استهلت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم الخميس بأداء ضعيف في ظل القلة الشديدة للحوافز التي تشجع على التداول في حين ركزت تداولات بورصة دبي على الأسهم منخفضة السعر التي يفضلها المضاربون على الأمد القصير.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة وكان سعر سبعة أسهم من بين العشرة الأكثر تداولا أقل من درهم للسهم الواحد ومن بينها سهم جي إف إتش المالية الأكثر نشاطا والذي نزل 0.2 في المئة.

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي دون تغير يذكر حيث هبط سهم بنك الخليج الأول 0.4 في المئة بينما زاد سهم بنك أبوظبي الوطني 0.6 في المئة.

وانخفضت بورصة قطر 0.4 في المئة وتركز الكثير من النشاط أيضا على أسهم المضاربة التي يفضلها المستثمرون المحليون الأفراد مثل سهم السلام العالمية للاستثمار الأكثر تداولا الذي نزل 0.4 في المئة.

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0723 جمت - دعمت أسهم البنوك صعود مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية صباح اليوم الخميس فيما تراجع المؤشر السعري للسوق وسط تداولات هزيلة في ظل غياب المتعاملين.