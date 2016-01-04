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المؤشرات الكويتية تغلق منخفضة وسط توترات إقليمية

Mon Jan 4, 2016 10:46am GMT
 
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1036 جمت - هبطت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الاثنين بعد زيادة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.87 بالمئة ليغلق عند 892.6 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.83 بالمئة ليغلق عند 5568.3 نقطة.

وكان محتجون إيرانيون اقتحموا السفارة السعودية في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر مما دفع الرياض إلى سحب طاقمها الدبلوماسي ومطالبة دبلوماسيين إيرانيين بمغادرة المملكة.

وهبطت أسهم مباني 2.1 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.85 بالمئة وبنك بوبيان 1.1 بالمئة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين ردا على قطع الرياض العلاقات مع طهران إن المملكة العربية السعودية استغلت الهجوم على سفارتها في ايران كحجة لإذكاء التوترات مضيفة أن طهران ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ونزلت أسهم بنك الكويت الوطني 1.25 بالمئة والصناعات الوطنية القابضة 1.6 بالمئة وأجيليتي 3.1 بالمئة وبنك برقان 2.6 بالمئة.

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  يتبع
 