تراجع بورصة الكويت صباحا وسط توترات إقليمية

0620 جمت - تراجعت الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط توترات إقليمية بعد قطع العلاقات بين السعودية وإيران.

وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.19 بالمئة ليصل إلى 890.95 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.07 بالمئة ليصل إلى 5564.22 نقطة بعد ان كان مرتفعا في الدقائق الأولى من المعاملات.

وقطعت البحرين والسودان علاقاتهما مع إيران بعدما اتخذت الرياض الإجراء نفسه أمس الاحد كما أبلغ وزير خارجيتها عادل الجبير رويترز أن حكومته ستوقف أيضا الرحلات الجوية بين البلدين وتقطع العلاقات التجارية.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي وقوف البلاد إلى جانب السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وخفضت الإمارات - التي يقطنها مئات آلاف الإيرانيين- كذلك تمثيلها الدبلوماسي مع إيران.

وهبطت أسهم زين في مستهل تداولات بورصة الكويت 1.4 بالمئة والصناعات الوطنية القابضة 1.6 بالمئة بينما استقرت أسهم بيتك وأجيليتي وبنك وربة وبنك برقان.