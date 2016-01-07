البورصة السعودية تهبط أكثر من 3% بفعل النفط وموجة الهبوط العالمي

0828 جمت - هبطت سوق الأسهم السعودية من جديد في بداية التعاملات اليوم الخميس متأثرة بنزول أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى في 11 عاما ومخاوف المستثمرين بشأن متانة الاقتصادات في المنطقة والعالم.

وهبط خام برنت في المعاملات الآجلة أكثر من أربعة في المئة دون 33 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2004. وهبط مؤشر الأسهم القياسي في المملكة العربية السعودية 3.1 في المئة في أول عشر دقائق من بداية التداول إلى مستويات جديدة هي الأدنى في ثلاث سنوات وسط عمليات بيع واسعة النطاق.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي يعد أكبر سهم في البورصة من حيث القيمة السوقية 5.3 في المئة.

وجاء في مذكرة لإن.سي.بي كابيتال أن "أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات هي الأدنى في عدة سنوات وضعف الطلب في الأسواق المهمة والتغير الأخير في أسعار اللقيم عوامل من المتوقع أن تؤثر كثيرا على الربحية المتوقعة لقطاع النفط والغاز في 2016."

وهبط مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي يقيس نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 54.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول مسجلا أدنى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009.

وشهد القطاع المصرفي تهافتا شديدا على البيع حيث هوى سعر سهم البنك العربي الوطني 5.6 في المئة متصدرا قائمة الهبوط.