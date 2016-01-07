بورصة السعودية تنهي الاسبوع عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011

1235 جمت - هبطت سوق الأسهم السعودية من جديد بشكل حاد خلال معاملات اليوم الخميس متأثرة بنزول أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى في 11 عاما ومخاوف المستثمرين بشأن متانة الاقتصادات في المنطقة والعالم بجاني التوترات الإقليمة بعد أنت قطعت الدولة الأكبر عربيا اقتصاديا العلاقات مع إيران هذا الاسبوع.

وهبط المؤشر السعودي 4.5 بالمئة ليغلق عند 6225.2 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ ديسمبر كانون الأول 2011 .

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران هذا الاسبوع وتبعها عدد من الدول العربية والخليجية كما أوقفت أيضا الطيران والتجارة مع إيران.

وحظرت اليوم الحكومة الإيرانية استيراد جميع المنتجات المصنوعة في السعودية.

وهوت أسهم بترورابغ 5.5 بالمئة وكيان 3.2 بالمئة وبتروكيم 6.03 بالمئة وسامبا 7.7 بالمئة والراجحي 5.2 بالمئة وسبكيم 3.96 بالمئة.

وهبط خام برنت في المعاملات الآجلة أكثر من أربعة في المئة دون 33 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2004. وهبط مؤشر الأسهم القياسي في المملكة العربية السعودية 3.1 في المئة في أول عشر دقائق من بداية التداول إلى مستويات جديدة هي الأدنى في ثلاث سنوات وسط عمليات بيع واسعة النطاق.

وخسرت أسهم ينساب بنهاية اليوم 3.7 بالمئة وصافولا 4.01 بالمئة والمراعي 2.8 بالمئة وزين 5.03 بالمئة والمملكة القابضة 9.15 بالمئة.