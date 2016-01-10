بورصة الكويت تهبط صباحا مع استمرار تراجع أسعار النفط

0617 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد مع استمرار أسعار النفط في الانخفاض حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.2 في المئة إلى 5464.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.58 في المئة إلى 871.3 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هذا الهبوط يأتي "بعد يوم الخميس الدامي" الذي هبطت فيه البورصات العالمية والاقليمية وهو استمرار لنهج الهبوط في البورصات الخليجية بسبب هبوط أسعار النفط.

وأضاف صبري أن السوق الكويتي يتعرض لضعوط حادة بسبب أسعار النفط وكذلك بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني والتي ستقلل من حجم الواردات الصينية من النفط وهو ما يعني مزيدا من الهبوط لأسعار الخام.

وأضاف أن "كل ما نأمله هو أن يحافظ السوق الكويتي على هذا المستوى وألا ينخفض بشكل أكبر."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3 في المئة وسيبكو 1.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي اثنين في المئة.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة وشركة المدينة 1.1 في المئة.