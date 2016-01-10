تراجعات قوية للأسهم السعودية والمصرية عند الاغلاق

1235 جمت - فقدت الأسهم السعودية مكاسبها الصباحية واستأنفت مسارها النزولي القوي تحت وطأة المبيعات بسبب التوترات السياسية في المنطقة وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وهبط المؤشر السعودي 2.16 بالمئة ليغلق عند 6090.9 نقطة وتراجع مؤشر البنوك 0.97 بالمئة بينما ارتفع مؤشر البتروكيماويات 0.74بالمئة.

وفي القاهرة هبطت الأسهم القيادية تحت وطأة مبيعات الأجانب والعرب بينما انتعشت الأسهم الصغيرة بدعم من عمليات مضاربية عليها.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.03 بالمئة ليغلق عند 6782.35 نقطة والمؤشر الثانوي 0.97 بالمئة ليغلق عند 381.05 نقطة.

وبلغت قيم التداول 338.817 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء والعرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 93 بالمئة من المعاملات والأفراد على 58.6 بالمئة.

وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.9 بالمئة وبالم هيلز 1.7 بالمئة والقلعة 3.9 بالمئة والتجاري الدولي 2.2 بالمئة وهيرميس 3.6 بالمئة.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السيولة ضعيفة في السوق ولا تسمح بأي مرونة لامتصاص الخسائر. غياب المحفزات الشرائية أحد أسباب التراجعات القوية اليوم."