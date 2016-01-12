مصحح-محكمة التمييز تبطل عقد رهن بقيمة 200 مليون دولار ضد بنوك ومؤسسات أجنبية يمثلها بنك الكويت الدولي

الكويت 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الكويت الدولي اليوم الثلاثاء إن محكمة التمييز الكويتية وهي أعلى درجات التقاضي في البلد النفطي قضت ببطلان عقد رهن بقيمة 200 مليون دولار ضد مجموعة من البنوك والمؤسسات الأجنبية التي يمثلها هذا البنك بصفته وكيل ضمان لحملة الصكوك.