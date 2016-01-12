مصحح-محكمة التمييز تبطل عقد رهن بقيمة 200 مليون دولار ضد بنوك ومؤسسات أجنبية يمثلها بنك الكويت الدولي
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الكويت 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الكويت الدولي اليوم الثلاثاء إن محكمة التمييز الكويتية وهي أعلى درجات التقاضي في البلد النفطي قضت ببطلان عقد رهن بقيمة 200 مليون دولار ضد مجموعة من البنوك والمؤسسات الأجنبية التي يمثلها هذا البنك بصفته وكيل ضمان لحملة الصكوك.
وقال بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن مشاركته في صفقة الصكوك ذاتها لا تتجاوز 3.485 مليون دولار (وليس 2.485 مليون دولار) من إجمالي الصفقة.
وأضاف "أصل مبلغ المشاركة سواء بالنسبة لمصرفنا أو باقي الجهات المشاركة ليس محلا لنزاع قضائي حتى تاريخه."
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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