المؤشر السعودي يغلق منخفضا

1402 جمت - ختم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض حاد بفعل نزول أسعار النفط صوب 30 دولارا للبرميل وانحسار الشهية للمخاطرة ترقبا لإعلان نتائج الشركات للربع الأخير من 2015.