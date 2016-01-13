الاسهم القيادية ترتفع صباحا

0651 جمت - ارتفع عدد من الأسهم القيادية صباح اليوم الأربعاء في بورصة الكويت ما دفع مؤشر كويت 15 للصعود 0.32 في المئة إلى 855 نقطة في حين هبط المؤشر الرئيسي 0.04 في المئة إلى 5355 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هبوط أسعار عدد كبير من الاسهم خلال الأسبوع الأخير جعل هذه الأسهم مغرية بالشراء مبينا أن العمليات البيعية التي تجري لا تزال "تزرع المخاوف عند المتداولين."

وقال "ليست هناك رغبة في التداول .. والمبادرة لأخذ المخاطرة لم تعد موجودة.. المخاطر عالية جدا فليست هناك سيولة ولا نشاط ولا حتى العمليات المضاربية التي كانت تشعل السوق سابقا."

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة وكيبكو وبنك الكويت الدولي 1.9 في المئة.

وهبطت أسهم البنك الأهلي 2.8 في المئة والمدينة 1.6 في المئة ونفائس 7.5 في المئة.