المؤشر الكويتي يهبط والأسهم القيادية تعاود الصعود صباحا

0611 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الاثنين مواصلة المسار الذي بدأته منذ بداية العام الحالي مع انخفاض أسعار النفط.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.43 في المئة إلى 5077 نقطة.

غير أن مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية عاود الصعود ليرتفع 1.2 في المئة إلى 797.6 نقطة.

وقال المحلل المالي عنان الدليمي لرويترز إن الضغوط لا تزال مستمرة في بداية الجلسة بحكم القصور الذاتي وقوة الدفع نحو الهبوط.

وأضاف أن ارتفاع بعض الأسواق في الخليج يمكن أن ينعكس إيجابيا على بورصة الكويت ويرفع من معنويات المتداولين.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وزين 1.6 في المئة وأجيليتي 2.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.