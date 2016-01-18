المؤشر الكويتي يغلق منخفضا لليوم العاشر والأسهم القيادية ترتفع

0955 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الاثنين منخفضا للجلسة العاشرة على التوالي بسبب هبوط أسعار النفط في حين عوضت بعض الأسهم القيادية اليوم جزءا من الخسائر التي منيت بها أمس وأغلقت على ارتفاع.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.86 في المئة إلى 5054.6 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.31 في المئة إلى 790.5 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن السوق يحاول اليوم أن "يتماسك" بعد الهبوط الذي مني به أمس وذلك رغم عدم ظهور أي بوادر لتحسن أسعار النفط.

واعتبر صبري أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسهم القيادية هو هبوط كثير منها "لمستويات تاريخية بحيث لم يعد الشراء مغامرة.".

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وأجيليتي أربعة في المئة وزين 1.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الخليج 4.5 في المئة وبنك الكويت الدولي 3.03 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة وشركة المباني 3.7 في المئة.