بيت التمويل الكويتي: وحدة لبيتك البحرين تدشن مشروعا بثلاثة مليارات دولار

الكويت 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت اليوم الاثنين إن شركة ديار المحرق التابعة لبيتك البحرين دشنت مشروع مراسي البحرين بقيمة نحو ثلاثة مليار دولار.

وبيتك البحرين هو بنك إسلامي تابع لبيت التمويل الكويتي.

وقال بيان نشره على موقع بورصة الكويت إن المشروع الذي يتم بالشراكة مع شركة ايجل هيلز يضم 5600 وحدة سكنية وأربعة فنادق.