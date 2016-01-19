مؤشرات الكويت ترتفع صباحا بعد 10 أيام من الهبوط
0635 جمت - غيرت سوق الكويت للأوراق المالية مسارها الهبوطي الذي استمر عشرة أيام وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء مع صعود الأسهم القيادية.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.66 في المئة إلى 5087.9 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.3 في المئة إلى 808.8 نقطة.
وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان 3.3 في المئة وبنك الخليج 2.8 في المئة.
وزادت أيضا أسهم زين 1.5 في المئة وأجيليتي 3.9 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية والمباني 5.1 في المئة.
في المقابل هبطت أسهم فيفا 1.01 في المئة ومنشآت 5.9 في المئة وزيما 2.2 في المئة.
وتركزت التعاملات على سهم بنك الكويت الوطني الذي بلغت قيمة تداولاته 1.7 مليون دينار من إجمالي 4.8 مليون دينار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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