مؤشر بورصة الكويت يغلق مرتفعا بعد خسائر استمرت 10 أيام

1015 جمت - أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت موجة هبوط استمرت عشرة أيام متتالية وأغلق اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.59 في المئة ليصل إلى 5084.2 نقطة.

كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.83 في المئة إلى 797.1 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصة الكويتية اليوم متواكبا مع ارتفاع عدد من الأسهم الخليجية التي منيت بخسائر ضخمة في الأيام القليلة الماضية.

وارتفعت أسهم أجيليتي 3.9 في المئة والمباني ومجموعة الصناعات 5.1 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.

بينما هبطت أسهم طيران الجزيرة 4.9 في المئة ومراكز 12.2 في المئة وأموال الكويتية 9.4 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 16.8 مليون دينار.